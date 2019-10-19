شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. أزمة غاز مفتعلة في مناطق المليشيا لإنعاش السوق السوداء والان مع التفاصيل

تشهد العاصمة صنعاء، منذ أسابيع، أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي.

وعلى الرغم من انعدام الغاز في المحطات ولدى عقال الحارات، المكلفين من قبل المليشيا بتوزيعه، إلا أنه متوفر في السوق السوداء وبكميات كبيرة.

في السياق، تؤكد مصادر مطلعة، وفقا لـ"اليمن العربي"، أن كمات كبيرة من مادة الغاز المخصصة للبيع على المواطنين عبر عقال الحارات، تذهب إلى السوق السوداء، لبيعها بأسعار كبيرة.

وتصيف المصادر أن العقال يتحايلون على المواطنين، ليستفيدوا من بيع جزء كبير من المخصص لهم في السوق السوداء التي ازدهرت بشكل غير مسبوق في صنعاء.

وتقول المصادر، إن عقال الحارات أبلغوا المواطنين يوم الاثنين الماضي أن التوزيع سيتم يوم الثلاثاء، إلا أنهم أشعروا المواطنين، في اليوم التالي، أن الغاز لم يصل.

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وتتابع المصادر، أن العقال قاموا بتوزيع كمية محدودة يوم الأربعاء، على اسماء اختيرت بعناية، لأسباب يعلمها الجميع، وأكدوا للمواطنين الذي قدموا للحصول على حصتهم بأن الكمية نفدت، ليتمكنوا من بيعها في السوق السوداء، بالتنسيق مع قيادات في المليشيا.

وتشير المصادر إلى أن كثيرا من المواطنين، عادوا دون الحصول على غاز، فيما اضطر المقتدرون منهم إلى الشراء من السوق السوداء بقيمة تتجاوز سعره الحقيقي بست مرات.

وتؤكد المصادر، أن جزءا كبيرا من الغاز المخصص للمواطنين يباع لأصحاب المطاعم والمحال التجارية التي يقوم عملها عليه، وبأسعار مرتفعة.

وتمثل السوق السوداء في المشتقات النفطية والكتاب المدرسي وغير ذلك، مصدر دخل مهما بالنسبة إلى مليشيا الحوثي.