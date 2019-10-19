شكرا لقرائتكم خبر عن ذمار.. مليشيا الحوثي تختطف ناشطا حقوقيا بسبب آرائه والان مع التفاصيل
اختطفت مليشيات الحوثي في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء، الناشط الحقوقي نائف المشرع من مديرية وصاب العالي.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا قامت بحملة مداهمة للمنطقة وأقدمت على اختطاف المشرع ونقله إلى جهة مجهولة.
وذكرت المصادر أن مليشيات الحوثي اختطفت المشرع على خلفية آرائه وانتقادته لفسادها.
يشار إلى أن عملية الاختطاف هي الثانية التي يتعرض لها من قبل مليشيات الحوثي منذ العام 2016، حيث تعرض للتعذيب الجسدي وماتزال آثار التعذيب والكي بالنار على جسده.
وخلال الأسبوع الماضي اختطفت المليشيا العشرات من المواطنين في المدينة، بينهم 90 شخصا من صالة عزاء.
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