شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف جوي عنيف على مواقع وتجمعات المليشيا في كتاف والان مع التفاصيل
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، تشرين الأول 19، 2019، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات المليشيا في محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع وتجمعات للمليشيا في منطقة البقع التابعة لمديرية كتاف الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت المصادر أن القصف طال مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق مختلفة من البقع.
ولفتت المصادر إلى أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
وتتعرض مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة لقصف جوي و مدفعي بشكل شبه يومي منذ بداية العمليات العسكرية في اليمن عام 2015.
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