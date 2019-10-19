شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا.. مصرع 6 وإصابة 14 جراء انهيار سد على نهر سيبا والان مع التفاصيل

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون، السبت، جراء انهيار سد على نهر سيبا في إقليم كراسنويارسك شرق سيبيريا، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية إن "6 أشخاص قتلوا، ونقل 14 شخصا إلى المستشفى، فيما لا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين، وفقا للتقارير الأولية".

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وشهد إقليم كراسنويارسك في يوليو/تموز الماضي حرائق غابات بمساحة كبيرة وصلت إلى 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي.

وتم فرض نظام الطوارئ آنذاك في 4 أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك، إقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا-ياقوتيا وبورياتيا.