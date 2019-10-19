شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على انتهاكات مليشيا الحوثي في 10 أيام والان مع التفاصيل

وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أمس الجمعة، وقوع 514 انتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال 10 أيام فقط من الأول من أكتوبر(تشرين الأول) وحتى 10 أكتوبر(تشرين الأول) الجاري، في المحافظات اليمنية التي تقع تحت سيطرتها، أو المحافظات والمدن التي لا زالت تتعرض لهجمات المقذوفات المختلفة من قبل عصاباتها المسلحة.

وأفادت الشبكة في تقرير ميداني لها، وفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن الانتهاكات بحق المدنيين التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي توزعت بين القتل والإصابة والخطف والقصف العشوائي علىالأحياء الآهلة بالسكان، والقنص المباشر وزرع العبوات الناسفة، والتهجير القسري، وتقويض سلطات الدولة، وزراعة الألغام، ومداهمة المنازل، وترويع المواطنين، ونقل السلاح إلى الأحياء السكنية، وإغلاق دور العبادة، ونهب وتفجير المنازل، وغيرها من صنوف الانتهاكات.