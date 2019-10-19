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جونسون يحدد 31 أكتوبر موعدًا حاسمًا لتنفيذ بريكست

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الجمعة إن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر تشرين الأول كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان أحدث اتفاق خروج مع التكتل.

 

وأضاف جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عشية التصويت البرلماني على الاتفاق الذي توصل له مع بروكسل ”سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر“.

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