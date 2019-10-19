رئيس تشيلي يعلن حالة الطوارئ بالعاصمة جراء احتجاجات عنيفة‎‎

أعلن الرئيس التشيلي سيباستيان بينييرا، السبت، حالة الطوارئ في العاصمة، وكلف عسكريا ضمان الأمن بعد يوم من أعمال النهب والحرائق والمواجهات مع الشرطة بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو.

وقال الرئيس بينييرا "أعلنت حالة الطوارئ، ولهذه الغاية عينت الجنرال خافيير إيتورياغا ديل كامبو على رأس الدفاع الوطني بموجب مواد قانوننا حول حالة الطوارئ".‎

وأعلنت وزارة الداخلية في تشيلي، أن رجال الإطفاء يكافحون حرائق في العديد من محطات المترو بالعاصمة سانيتاجو، بعد إغلاق مترو أنفاق المدينة وسط احتجاجات على زيادة ثمن تذكرة.

وقالت الوزارة إن محطات المترو في أنحاء العاصمة تعرضت لأضرار كبيرة، وإنه تم نشر رجال الإطفاء في 5 محطات على الأقل.

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وأعلن مترو سانتياجو عن إغلاق الشبكة كلها حتى الإثنين المقبل على أقرب تقدير، من أجل تقييم الضرر الذي لحق بها.

وقالت الشبكة على موقع تويتر إنها اضطرت إلى وقف العمل، لأن "أعمال الشغب والدمار" الذي لحق بها كان بالغا، لدرجة أنها لا تستطيع ضمان الحد الأدنى من متطلبات الأمان للعاملين والركاب.

وكان المحتجون يتظاهرون طوال الأسبوع ضد زيادة أجرة وسائل النقل، حسب ما أفادت صحيفة "لا تيرسيرا".

وأدان الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا في كلمة لإذاعة "اراديو اجريكالتشرا" الدمار الذي لحق بمحطات المترو، ووصفه بأنه "عمل تخريبي".

وأضاف "يحق لنا جميعا التعبير عن آرائنا ولكن دون تدمير".