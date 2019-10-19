100 قتيل حوثي في حجة

جدة - عمرو شويل صنعاء- الخليج 365:

قالت مصادر يمنية، إن ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، تكبدت عشرات القتلى والجرحى من عناصرها، خلال محاولات تسللها الفاشلة، التي نفذتها في الأيام الماضية، بمحافظة حجة شمالي غرب البلاد.

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ولقي أكثر من 100 عنصر من الميليشيا الحوثية بينهم قيادات ميدانية بارزة مصرعهم، خلال الأسبوع المنصرم، بنيران الجيش اليمني، والغارات الجوية المكثفة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وأكدت المصادر، أن الميليشيا الحوثية تكبدت خلال المعارك، عشرات الجرحى، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.

ودفعت ميليشيا الحوثي المتمردة، خلال الأيام الماضية، بأعداد كبيرة من عناصرها، بهدف التسلل إلى مواقع محررة بمحافظة حجة، في محاولة يائسة لصنع انتصارات وهمية، إلا أن الجيش اليمني في المنطقة العسكرية الخامسة أحبط كل تلك المحاولات، وأجبرها على التراجع والفرار.