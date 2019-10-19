السعودية تؤكد التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

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السبت 19 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
أكدت المملكة العربية السعودية التزامها بمواصلة جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصها على التعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية من أجل الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان بما يتوافق مع خصوصيتها الوطنية.
جاء ذلك في كلمة المملكة في المناقشة العامة لبند تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ضمن أعمال اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية خلال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاها اليوم عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السكرتير ثالث محمد بن عصام خشعان.
وبحسب وكالة "واس" أوضح خشعان أن المملكة تشهد تطورات كبيرة في مجال حقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق المرأة وتمكينها بشكلٍ خاص، حيث شملت الأطر النظامية والمؤسسية مبادئ تعزيز حماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها ومبادئها الدستورية، مؤكدًا أن المملكة تحمي هذه الحقوق وفقًا للشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.
وذكر أنه على هذا الأساس تتضافر أنظمتها وقوانينها ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها لتشكل إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا يعزز حقوق الإنسان ويحميها، مشيرًا إلى أن هذه الأنظمة - نصاً وضمنًا - تناولت الحق في الأمن والصحة والعمل وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والمسنين والحق في التنمية وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة وتكوين الجمعيات ودعمها، والعديد من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى.
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