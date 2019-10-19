القضاء الفرنسي يأمر بضبط وإحضار البغدادي والعدناني

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السبت 19 أكتوبر 2019
زعيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي
متابعات_الخليج 365
أصدر القضاء الفرنسي أمر ضبط وإحضار دولي ضد زعيم داعش أبو بكر البغدادي، وأبو محمد العدناني، المتحدث السابق باسم التنظيم الذي يشتبه في مصرعه في 2016، حسب ما أكدت مصادر قضائية لوكالة الأنباء الإسبانية الجمعة.
وصدر القرار هذا الشهر في إطار تحقيق فتحته نيابة مكافحة الإرهاب الوطنية في 8 من الشهر الجاري بتهمة "قيادة منظمة مرتبطة بالارهاب الإجرامي".
وتبنى داعش عدة هجمات نفذت في فرنسا في الأعوام الأخيرة، مثل هجوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 في باريس.
وكتب محامو بعض الضحايا في مطلع سبتمبر (أيلول) لقضاة التحقيق لإعلامهم باستغرابهم من غياب أي أمر ضبط أوإحضار للبغدادي.
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن أمر الضبط والتحقيق مع البغدادي والعدناني في هذه الهجمات مختلف عن الذي يركز على هجمات نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 والتي قتل فيها 130 شخصاً، وأصيب أكثر من 350 آخرين.
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