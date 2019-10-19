البحرين تدعو مواطنيها في لبنان إلى مغادرته فوراً

السبت 19 أكتوبر 2019 الخارجية متابعات_الخليج 365 دعت وزارة الخارجية البحرينية مواطنيها الموجودين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فوراً.

Advertisements ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا" أن الخارجية تدعو مواطنيها للمغاردة بسبب ما يعرفه لبنان، من "أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر" وجددت الوزارة التذكير بياناتها السابقة بتجنب "السفر نهائياً إلى الجمهورية اللبنانية، منعاً لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصاً على سلامتهم".

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