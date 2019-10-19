دقلو: نسير نحو تحقيق السلام في السودان

السبت 19 أكتوبر 2019

دقلو

متابعات_الخليج 365

أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، رئيس وفد السودان لمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة ، أن الحوار الذي يجري الآن في مدينة جوبا بين الأطراف السودانية، يسير بصورة جيدة نحو تحقيق السلام.



ونقل مجلس السيادة الانتقالي عن دقلو قوله إن اللجان الفنية المنبثقة عن وفود التفاوض، تبذل جهودا مضنية، وهى تعمل على تفاصيل قضايا التفاوض، متوقعا قرب إحلال السلام في السودان.

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وأوضح أن الحوار بين الأطراف السودانية، يمضي بصورة جيدة، وأن الروح السائدة وسط أطراف التفاوض إيجابية، مشيرا إلى أن جميع أطراف التفاوض أعلنت رغبتها وتوفر الإرادة لديها، للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يطوي صفحة الحرب في السودان.

وعبر دقلو عن تفاؤله بخروج الجولة الحالية من المفاوضات بنتائج جيدة، ستسعد الشعبين في السودان وجنوب السودان ، نسبة لارتباط الأمن والاستقرار في البلدين.

وأكد أن القيادتين في كل من السودان وجنوب السودان، متفقتان على المضي قدما في طريق إحلال السلام الشامل فى ربوع البلدين.