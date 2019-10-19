شاهد.. معارض تركي: أردوغان ظالم وينتقم من شعبه

السبت 19 أكتوبر 2019 اردوغان الخليج 365 عرضت منصات تركية معارضة، فيديو لنائب تركى معارض ، يفضح فيه النظام التركى ، وكيف يظلم هذا النظام التركى أبناء شعبه بينما يرضخ للإدارة الأمريكية.

Advertisements الفيديو الذى نشرته "تركيا الآن"، التابعة للمعارضة التركية، يقول فيه النائب التركى المعارض: "انظروا كما تعلمون الأب الظالم الضعيف أمام الأقوياء بالخارج يعود إلى منزله ويقوم بضرب زوجته وأطفاله". ويتابع :"مع الأسف هذا هو الوضع الذي تعيشه تركيا بالخارج ضعيفة أمام الأقوياء وتحاول أن تظلمنا بالداخل، انظروا تم اليوم اعتقال الرئيسين المشاركين لبلدية نصيبين وبلدية أرجيتش لماذا؟ لأنكم تحاولون أن تستمروا بظلم من في الداخل ".

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