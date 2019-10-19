شكرا لقرائتكم صورة مروعة.. أسلحة تركيا المحرمة تحرق أجساد الصغار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سلطت صحيفة التايمز البريطانية الضوء على قصة الطفل الكردي محمد البالغ من العمر 13 عاماً، الذي احترق جسده بشدة بمادة الفسفور الأبيض، وبات يصارع الألم والموت، جراء قصف تركي طال رأس العين، شمال سوريا قبل أيام

وأكدت الصحيفة بأن إصابة محمد دليل واحد وقوي على العديد من الأدلة المتزايدة التي تؤكد استخدام تركيا لأسلحة محرمة ضد الأكراد السوريين.

وانتشرت مأساة الطفل الكردي على مواقع التواصل الأجنبية، وارتفعت الأصوات مناشدة بضرورة محاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على جرائم الحرب المرتكبة وعمليات التطهير العرقي ضد الأكراد، في شمال سوريا.

يذكر أن منظمة العفو الدولية كانت أعلنت الجمعة أن القوات التركية والفصائل الموالية لها، ارتكبت جرائم حرب شمال سوريا

حروق الطفل.. وفسفور تركيا

وفي التفاصيل، أفادت الصحيفة نقلا عن مراسلها انتوني لويد الذي غطى القصة "كانت حروق الطفل المتألم الذي أُحضر إلى المستشفى السوري الكردي في تل تمر كافية لجعل الطاقم الطبي يتصلب فزعًا مما شاهده حيث تعرض الطفل لحروق مروعة بعد غارة جوية تركية على بلدته فجر الخميس وفقًا لما قاله والده. لقد كانت الجروح الرهيبة التي أصابت محمد حميد البالغ من العمر 13 عامًا من أكتافه واخترقت بعمق جسده تشير إلى أن إصاباته نجمت عن شيء أسوأ بكثير من الانفجار وحده"

وأضافت الصحيفة "هذه الحالة تقدم دليلًا إضافيا على مجموعة من الأدلة التي تشير إلى أن تركيا، العضو في حلف الناتو، تستخدم الفسفور الأبيض ضد المدنيين الأكراد في هجومها الذي استمر ثمانية أيام على شمال سوريا".

وتابعت "لقد كانت صيحات محمد لا توصف بين جرحى الحرب بسبب جسده المحترق من حلقه حتى وسطه، حتى إن أحد الرجال انفجر باكياً عند رؤية الطفل."

أوقفوا الحرق!

ولعل المشهد الأكثر تأثيراً بحسب الصحيفة كان حين راح محمد يصرخ "أبي ، أبي أوقفوا الحرق ، أتوسل إليكم ، أوقفوا الحرق!"

إلى ذلك، أوضحت الصحيفة أن الذخائر التي أحرقت جسد محمد انفجرت خارج منزل عائلته في رأس العين وسط قصف تركي عنيف يوم الأربعاء الماضي، محولة الشارع إلى بحر من اللهب والجثث المحترقة.

يصارع الموت

كما أشارت الصحيفة إلى أن محمد يصارع الموت، لا سيما وأنه لا توجد أي وسيلة لنقله إلى مكان آخر لتلقي العلاج.

وأضافت أنه "على الرغم من أن والد محمد نجح في إخراجه من رأس العين ليلاً مع زوجته وثلاثة أطفال آخرين، إلا أن الأطباء يقولون إنه يعاني من حروق تزيد عن 70 في المائة من جسمه، ومن غير المرجح أن يعيش دون علاج متخصص."

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وقال إبراهيم علي ، مساعد الجراح الذي عالج محمد: "ليس لدينا التسهيلات اللازمة لعلاج طفل يعاني من هذا المستوى من الحروق ما لم يتم نقله إلى مستشفى في دمشق، أو في أي مكان آخر في الخارج ، فإن فرصه في النجاة ضئيلة".

في حين قال والده لصحيفة التايمز الليلة الماضية "إذا كان لا يزال على قيد الحياة في الصباح، فسآخذه بعيدًا من هنا في سيارتي الخاصة وأجد مكانًا آخر لعلاجه".

جرحى في شمال سوريا(18 أكتوبر - فرانس برس)

خبير يؤكد: إنه الفسفور الأبيض

من جهته، قال هاميش دي بريتون جوردون ، خبير الأسلحة الكيميائية البريطاني، بعد أن فحص صور لحروق الطفل محمد: "يبدو أن هذه الحروق العميقة سببها الفسفور الأبيض".

كما أشارت الصحيفة إلى أن العديد من الصور ظهرت في الأيام الأخيرة، كاشفة مثل هذا النوع من الحروق.

يذكر أن الفسفور الأبيض، سلاح يمكن استخدامه عن طريق القصف الجوي أو المدفعي ويتفاعل مع الرطوبة في الجلد بطريقة تزيد من احتراقه، بحيث لا يستطيع الماء إخماده.

وقد اتهم عدة مسؤولين أكراد تركيا باستخدام المادة الكيميائية المحظورة ضد الأهداف المدنية بموجب اتفاقيات جنيف.

كما أكد موظفون في مستشفى تل تمر، الواقعة على بعد حوالي 20 ميلاً إلى الجنوب الشرقي من رأس العين، إن كل المنشآت الطبية في البلدة دمرت جراء القصف التركي والعديد من المدنيين الجرحى يموتون دون علاج.

جرحى في شمال سوريا(18 أكتوبر - فرانس برس)

وفي ذات السياق، قال حسن أمين مدير المستشفى، الذي استقبل أكثر من 550 جريحاً مدنياً، معظمهم من رأس العين "يجب أن تأتي منظمات حقوق الإنسان إلى هنا لمعرفة ما يحدث والتحقيق في الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين، لقد بدأ الهجوم التركي الأسبوع الماضي، و2 في المائة فقط من الذين عالجناهم مصابون بالرصاص والباقون مصابون بالغارات الجوية أو المدفعية وبحروق بالغة بحيث يتعذر التعرف عليهم".

وأضاف ببعض المرارة والخيبة، ولربما الشعور بالخذلان أو الخيانة: "لا توجد منظمات دولية تشهد على ما يجري هنا، لقد أعطونا وعودا ثم تركونا".

وختمت الصحيفة قائلة "لربما الطفل محمد يشعر بنفس الشيء، إلا أنه لا يستطيع حاليا التعبير عن تلك المرارة... فعندما حقنته الممرضة، تلاشت صرخاته ببطء وحين سألته "في أي صف دراسي أنت؟ همس قائلاً بصوت خافت قبل أن يتلاشى "في الصف الخامس".