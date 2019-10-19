الموجز لمحة سريعة عن القدرة العسكرية للجيش التركي الذي تم تصنيفه تاسعا عالميا لعام 2019 وفقا لـ جلوبال فاير باور. يمتلك الجيش التركي التي تبلغ ميزانيته السنوية 8.6 مليار دولار، يمتلك أكثر من 3000 دبابة وأكثر من 1000 طائرة وقرابة 200 قطعة بحرية. كما تمتلك تركيا قرابة 380 ألف جندي ضمن صفوف الاحتياط وأكثر من 35 مليون شخص جاهز للخدمة العسكرية حال نشوب نزاع. Advertisements كما وتظهر بيانات موقع GFP المتخصص بالشؤون العسكرية امتلاك تركيا لأكثر من 200 مقاتلة حربية وقرابة 500 مروحية و12 غواصة. وتسائلت وكالة روسيا اليوم الروسية قائلة : هل يحقق الجيش التركي أهدافه في الشمال السوري برأيكم؟

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كانت هذه تفاصيل خبر يمتلك أكثر من «3000 دبابة» و«1000 طائرة» .. تعرف على تسليح الجيش المصنف رقم 1 في الشرق الأوسط والتاسع عالمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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