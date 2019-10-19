النشرة: الوضع هادئ داخل قرى وبلدات حاصبيا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، بانه "استمر اليوم الثاني على التوالي الاقفال العام في ​المدارس​ والثانويات الرسمية والخاصة في منطقة حاصبيا تجاوبا مع قرار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​اكرم شهيب​، كما واستمر معه إقفال العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية في وقت بدأ فيه الوضع هادئا داخل قرى وبلدات المنطقة وعلى الطرقات الفرعية والرئيسية واعتبار ​حركة المرور​ طبيعية على هذه الطرقات، في ظل دوريات مكثفة للقوى الأمنية من جيش وقوى امن داخلي بهدف الحفاظ على الهدوء والأمن".

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