سفارة السعودية اعلنت إجلاء السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار بيروت

اعلنت سفارة ​السعودية​ عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى ​مطار بيروت الدولي​، والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجراً. اضافت "شكرًا لقيادة الجيش ال​لبنان​ي و​قوى الأمن الداخلي​، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".

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