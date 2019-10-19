سفارة السعودية اعلنت إجلاء السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار بيروت

اعلنت سفارة السعودية عن نجاح المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارئ بهدف إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار بيروت الدولي، والتي بدأت عند الساعة الخامسة فجراً.
اضافت "شكرًا لقيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، آملين أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار".
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