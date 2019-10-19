عبدالله: قرار الحزب الاشتراكي نهائي بالاستقالة وعدم المشاركة في حكومة اخرى

اشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى ان "ثورة الشارع العابرة للطوائف والمذاهب، شكلت أصدق تعبير عن عمق مأزق النظام الطائفي، وأهمية العبور إلى الدولة المدنية. واعتبر ان الحل برئيس جمهورية جديد، وحكومة أكثرية مصغرة ومتخصصة".
اضاف عبد الله "سنعود الى المعارضة البناءة انسجاما مع خطنا العروبي الملتزم بالعدالة الاجتماعية وحماية الحريات والعمل المباشر".
وفي حديث تلفزيوني، اكد ان قرار الحزب الاشتراكي نهائي بالاستقالة وعدم المشاركة في حكومة اخرى.
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