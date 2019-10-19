"النشرة": قطع طريق مفترق المرج وطرق عام الفاعور- زحلة من قبل محتجين

افاد مراسل "النشرة" في زحلة أن "معظم طرقات البقاع الرئيسية لا تزال مقطوعة من ضهر البيدر الى المصنع"، مضيفا: "طريق ضهر البيدر لا تزال مقطوعة من قبل المحتجين، أما في بر الياس فالسواتر الترابية لا تزال في وسط الطريق مع تسجيل نصب خيمة للمعتصمين في مجدل عنجر لحين انتهاء مهلة 72 ساعة التي منحها رئيس الحكومة سعد الحريري".

واشار في نفس الوقت الى أن "طريق زحلة فأصبحت سالكة، حالها كحال طريق بر الياس - سعدنايل التي خلت من المعتصمين"، لافتا الى أن "محتجين قطعوا الان طريق مفترق المرج الان وطريق عام الفاعور- زحلة".