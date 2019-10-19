النشرة: تواصل إقفال مستديرة القناية المؤدية الى طرق حارة صيدا وعبرا

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، ان حالة من الهدوء التام تسود المدينة، وسط اقفال تام للمدارس الرسمية والخاصة والمعاهد والجامعات والمصارف، فيما فتحت بعض المحال التجارية ابوابها حتى الان وخاصة في السوق التجاري ولم يسجل خلال ساعات الليل أي حادث.
بالتوازي، ما زال المحتجون يتواجدون عند تقاطع "ايليا" في صيدا، ويقفلون الطريق بالعوائق بعدما نصبوا الخيام، دون احراق الإطارات وقد جرى تطويق محاولة توتير مع الجيش اللبناني خلال ساعات الليل.
كما تواصل إقفال مستديرة القناية المؤدية الى طرق حارة صيدا وعبرا وطلعة المحافظ والقياعة واوتوستراد الشماع بالاتربة من قبل المحتجين.
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