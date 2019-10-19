جبور: الامور ذاهبة نحو استقالة الحكومة وخيار استقالة القوات لوحدها قائم

اشار مسؤول الاعلام والتواصل في حزب "القوات اللبنانية" ​شارل جبور​ الى ان القوات على تنسيق مع حلفائها فيما خص الاستقالة من ​الحكومة​، واي قرار سيكون بالتنسيق مع رئيس ​الحزب الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​، واكد ان القوات والاشتراكي شاركوا علنا في التحركات، ونحن سننتظر ونرى التوجهات التي ستكون عليها الامور، وبرأيي الشخصي الامور ذاهبة نحو الاستقالة لانه لا يمكن لملمة الامور.

واعتبر جبور في حديث تلفزيوني، انه بحال استقالة الحكومة يجب الذهاب فورا الى استشارات لتشكيل حكومة جديدة، وخيار استقالة القوات لوحدها من الحكومة قائم. واوضح ان التظاهرات والثورة حصلت بسبب الوضع القائم، وبرايي يجب ان تستقيل القوات من الحكومة. ولفت الى ان الوضع وصل الى حافة الانهيار.