الجيش يفتح اوتوستراد شكا فيما لايزال اوتوستراد البترون مقطوعا .

قام ​الجيش اللبناني​ بإزالة الاطارات بعد اطفاء النيران وفتح مسلكي الاوتوستراد في شكا فيما لا يزال أوتوستراد البترون تحت جسر المستشفى مقطوعا بمسلكيه.

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