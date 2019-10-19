حالة الطرقات صباح اليوم في عدد من المناطق اللبنانية

اعلنت ​غرفة التحكم المروري​ ان طرقات ​الرويسات​ صوفر، ​بحمدون​، قصر اسمهان في ​عاليه​، ​الشويفات​ وخلدة قرب افران شمسين لا تزال مقوطة من قبل المتظاهرين.

وذكرت ان الطرقات المقطوعة ضمن جونيه هي جبيل، العقيبة الصفرا، غزير قرب السي سويت، ​الطريق البحرية​ قرب شركة الكهرباء، مستديرة جعيتا.

واشارت الى ان طرقات مفرق ​قب الياس​ ​جديتا​ و​ترشيش​ زحلة لا زالت مقفلة من قبل المتظاهرين ضد الوضع المعيشي.

ولفتت غرفة التحكم الى انه للتوجه الى ​بيروت​ من ​الجنوب​ سلوك الطرقات التالية: الطريق البحرية صيدا، ​الرميلة​ الطريق القديمة باتجاه ​السعديات​، ومن ثم نحو الاتوستراد الرئيسي خلدة، انفاق ​المطار​ حتى ​الكولا​ والوسط التجاري بيروت.

وفي ​طرابلس​، قطع محتجون الطريق ب​ساحة عبد الحميد كرامي​ بكل الاتجاهات بالمستوعبات والاطارات المشتعلة.

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وفي صيدا، افاد مراسل "​الخليج 365​" عن إقفال مستديرة ​حارة صيدا​ المؤدية الى طرق عبرا وطلعة المحافظ والقياعة واوتوستراد الشماع بالاتربة من قبل المحتجين.

وقد تم فتح الطرقات من ​الهرمل​ باتجاه ​بعلبك​ ومن مفرق رياق باتجاه بعلبك.

وتم فتح الطريق على اوتستراد ​جل الديب​، كما ان طريق الحايك جسر الواطي باتجاه الكرنتينا الزلقا سالكة. والطرقات في ​ساحة الشهداء​ في بيروت مفتوحة حالياً.

واشارت غرفة التحكم الى ان الطرقات المقطوعة ضمن الضاحية الجنوبية هي طريق المطار القديمة والاوزاعي مفرق البيكنيك.