حالة الطرقات صباح اليوم في عدد من المناطق اللبنانية

اعلنت غرفة التحكم المروري ان طرقات الرويسات صوفر، بحمدون، قصر اسمهان في عاليه، الشويفات وخلدة قرب افران شمسين لا تزال مقوطة من قبل المتظاهرين.
وذكرت ان الطرقات المقطوعة ضمن جونيه هي جبيل، العقيبة الصفرا، غزير قرب السي سويت، الطريق البحرية قرب شركة الكهرباء، مستديرة جعيتا.
واشارت الى ان طرقات مفرق قب الياس جديتا وترشيش زحلة لا زالت مقفلة من قبل المتظاهرين ضد الوضع المعيشي.
ولفتت غرفة التحكم الى انه للتوجه الى بيروت من الجنوب سلوك الطرقات التالية: الطريق البحرية صيدا، الرميلة الطريق القديمة باتجاه السعديات، ومن ثم نحو الاتوستراد الرئيسي خلدة، انفاق المطار حتى الكولا والوسط التجاري بيروت.
وفي طرابلس، قطع محتجون الطريق بساحة عبد الحميد كرامي بكل الاتجاهات بالمستوعبات والاطارات المشتعلة.
وفي صيدا، افاد مراسل "الخليج 365" عن إقفال مستديرة حارة صيدا المؤدية الى طرق عبرا وطلعة المحافظ والقياعة واوتوستراد الشماع بالاتربة من قبل المحتجين.
وقد تم فتح الطرقات من الهرمل باتجاه بعلبك ومن مفرق رياق باتجاه بعلبك.
وتم فتح الطريق على اوتستراد جل الديب، كما ان طريق الحايك جسر الواطي باتجاه الكرنتينا الزلقا سالكة. والطرقات في ساحة الشهداء في بيروت مفتوحة حالياً.
واشارت غرفة التحكم الى ان الطرقات المقطوعة ضمن الضاحية الجنوبية هي طريق المطار القديمة والاوزاعي مفرق البيكنيك.
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