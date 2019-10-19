أفادت غرفة التحكم المروري أن "طرقات البقاع الغربي راشيا ومرجعيون سالكة وفتح طرقات عاليه بحمدون وصوفر وطريق ضهر البيدر جديتا ما زالت مقطوعة".
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