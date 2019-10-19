لفت المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ستيفان دوغريك، أنّ "غوتيريس يدين بشدّة التفجيرين اللذين استهدفا مسجدًا في ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان، وخلّفا 62 قتيلًا".
وأوضح في تصريح، أنّ "الأمين العام أكّد مجدّدًا تضامن الأمم المتحدة مع شعب وحكومة أفغانستان، وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار، عطاالله خوجياني، أنّ "حصيلة قتلى التفجيرين بلغت 62 شخصًا، فضلًا عن إصابة 60 آخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريس دان بشدة تفجيرين ضربا مسجدا شرقي أفغانستان وخلفا 62 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.