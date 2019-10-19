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غوتيريس دان بشدة تفجيرين ضربا مسجدا شرقي أفغانستان وخلفا 62 قتيلا

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لفت المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، ستيفان دوغريك، أنّ "غوتيريس يدين بشدّة التفجيرين اللذين استهدفا مسجدًا في ولاية ننغرهار شرقي ​أفغانستان​، وخلّفا 62 قتيلًا".

وأوضح في تصريح، أنّ "الأمين العام أكّد مجدّدًا تضامن ​الأمم المتحدة​ مع شعب وحكومة أفغانستان، وأعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية ننغرهار، عطاالله خوجياني، أنّ "حصيلة قتلى التفجيرين بلغت 62 شخصًا، فضلًا عن إصابة 60 آخرين".

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