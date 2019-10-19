صحيفة المانية: حلف الناتو يطلق مناورات عسكرية سرية في ألمانيا.

أفادت معلومات لصحيفة "كرونين زايتونغ" أن "حلف "​الناتو​" اطلق ​مناورات​ عسكرية سرية في ​ألمانيا​"، لافتة الى أن "سيناريو المناورات يتضمن بدء الحرب النووية حيث تستخدم فيها طائرات لنقل ​السلاح النووي​ تشارك فيها وحدات من ​القوات​ التابعة لدول أعضاء في ​حلف شمال الأطلسي​ من بينها وحدة من القوات الجوية الألمانية ترابط في إقليم رينلاند بفالز".

وذكرت الصحيفة أن "رؤوسًا نووية أميركية من نوع "بي61" تبقى موجودة في هذا المكان".