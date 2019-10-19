أفادت معلومات لصحيفة "كرونين زايتونغ" أن "حلف "الناتو" اطلق مناورات عسكرية سرية في ألمانيا"، لافتة الى أن "سيناريو المناورات يتضمن بدء الحرب النووية حيث تستخدم فيها طائرات لنقل السلاح النووي تشارك فيها وحدات من القوات التابعة لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي من بينها وحدة من القوات الجوية الألمانية ترابط في إقليم رينلاند بفالز".
وذكرت الصحيفة أن "رؤوسًا نووية أميركية من نوع "بي61" تبقى موجودة في هذا المكان".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة المانية: حلف الناتو يطلق مناورات عسكرية سرية في ألمانيا. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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