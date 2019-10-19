إعلان حالة الطوارئ في تشيلي عقب تظاهرات بسبب زيادة أسعار المترو

أعلن الرئيس ال​تشيلي​ سيباستيان بينييرا حالة الطوارىء في العاصمة تشيلي وكلف عسكريا ضمان ​الأمن​ بعد يوم من أعمال النهب و​الحرائق​ والمواجهات مع الشرطة بسبب زيادة أسعار بطاقات المترو.

وقال الرئيس بينييرا "أعلنت حالة الطوارىء، ولهذه الغاية عينت الجنرال خافيير إيتورياغا ديل كامبو على رأس الدفاع الوطني بموجب مواد قانوننا حول ​حالة الطوارئ​".

وبسبب المواجهات العنيفة بين ​قوات الأمن​ ومتظاهرين كانوا يحتجون على رفع اسعار وسائل النقل، اضطرت السلطات لإغلاق كل محطات قطارات الأنفاق.

ومترو سانتياغو هو أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في ​أميركا الجنوبية​.

وقالت السلطات إنه سيبقى مغلقا في نهاية الأسبوع على أن يستأنف عمله تدريجيا الأسبوع المقبل.