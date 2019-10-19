مقتل وإصابة العشرات جراء انهيار سد قرب مدينة كراسنويارسك الروسية بسيبيريا

أعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية عن مقتل 10 أشخاص وفقدان 15 آخرين، جراء انهيار سد تشغله شركة للتعدين، على نهر سيبا في منطقة كوراغنسكي بإقليم كراسنويارسك الروسي بسيبيريا.
وفي وقت سابق من فجر اليوم، السبت، قال المكتب الصحفي بوزارة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك": إنه قتل 6 أشخاص، وأصيب 14 آخرون، تم نقلهم إلى المؤسسات الطبية، ولا يزال مصير 10 أشخاص مجهول.
ويشار إلى أنه في شهر تموز الماضي، اندلعت حرائق الغابات في إقليم كراسنويارسك شرقي سيبيريا الروسية بمساحة كبيرة وصلت إلى 2.7 مليون هكتار، أي بزيادة بنسبة 12 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وتم فرض نظام الطوارئ، آنذاك، في أربع أقاليم روسية، من بينها مقاطعة إركوتسك، إقليم كراسنويارسك وجمهوريتا ساخا - ياقوتيا وبورياتيا.
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