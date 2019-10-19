أمين عام الناتو يرحب بالاتفاق التركي الأميركي الأخير

أعرب أمين عام ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​ عن اعتقاده أن الاتفاق بين ​تركيا​ و​الولايات المتحدة الأميركية​ سيسهم في خفض التوتر شمال شرقي ​سوريا​.

ولفت ستولتنبرغ في ​مؤتمر​ صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ عقب لقائهما في ​بروكسل​، إلى أنه أجرى زيارة رسمية إلى تركيا مؤخرا. وأوضح أنه أكد خلالها على أن تركيا تقع في الجبهة الأمامية في منطقة غير مستقرة، وتعرضت لهجمات إرهابية أكثر من كافة الحلفاء.

ولفت ستولتنبرغ إلى استضافة تركيا لعدد كبير من ​اللاجئين​، وأكد وجود هواجس أمنية مشروعة لديها. وأشار إلى أنه أعرب في تلك الزيارة، عن مخاوفه المتعلقة بعملية "نبع ​السلام​" أيضا. وأضاف أن تنظيم "داعش" الإرهابي، عدو مشترك، ويتعين عدم إلحاق الضرر بالإنجازات التي تحققت ضد التنظيم.