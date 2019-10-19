شكرا لقرائتكم خبر عن نائب مصر القديمة: الدولة قطعت شوطًا وحققت طفرة فى ملف تطوير العشوائيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بمصر القديمة، والبت فى طلبات المواطنين الذين شملهم قرار إزالة المنطقة، وتسكينهم فى منطقة الأسمرات 3 وفقًا لخطة الدولة لتطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة حققت طفرة كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة القاهرة أخلت منطقة المدابغ والمناطق المحيطة بها بمصر القديمة، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والبدء بتلك شديدة الخطورة، ووفقًا لقرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعد منطقة سور "مجرى العيون" منطقة إعادة تخطيط، وأنها تصنف ضمن العشوائيات الخطرة من الدرجة الثانية.

وطالب عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسرعة البت فى طلبات المواطنين من قاطنى منطقة أكشاك أبو السعود الذين شملهم قرار الإزالة لتسكينهم فى المناطق المتفق عليها، وذلك بعد مراجعة الاشتراطات المنصوص عليها للحالات المستحقة، حتى تستقر الأسر، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة فى ملف تطوير العشوائيات على مستوى الجمهورية، وعلى سبيل المثال المنطقة محل الذكر سيتم تطويرها على أعلى مستوى، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وثقافية، والقضاء على العشوائيات تماما من المنطقة.