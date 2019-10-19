"غارقة في دمائها".. العثور على جثة طفلة مذبوحة بالنهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
عثر أهالي منطقة النهضة، اليوم الأربعاء على جثة طفلة مذبوحة.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغا من أهالي منطقة جمال عبدالناصر بالنهضة بدائرة القسم بعثورهم على جثة طفلة مذبوحة وغارقة في دمائها.
وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين مقتل الطفلة "س. أ" تبلغ من العمر 12 عاما، وأنها تقطن بمساكن "المحتلة" بالنهضة وألقيت جثتها حيث عثر عليها.
وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف مرتكبي الحادث، عبر فحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وفحص علاقات أهلية المجني عليها ومناقشة شهود العيان.
وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وأحيل للنيابة لتتولى التحقيق.
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