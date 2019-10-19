الناتو يرحب باتفاق وقف إطلاق شمال شرق سوريا

رحب أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، أمس الجمعة، بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وتركيا في شمال شرقي سوريا ، وذلك خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لاطلاع التحالف الدفاعي على الاتفاق.

وقال ستولتنبرج: "أرحب بأن اثنين من أعضاء حلفاء الناتو ، الولايات المتحدة وتركيا ، اتفقا سوياً على طريقة للمضي قدماً إلى الأمام" ، وأضاف قائلاً : "نعلم جميعاً ونفهم أن الوضع في شمال شرقي سوريا هش وصعب ، لكنني أعتقد أن هذا

البيان يمكن أن يساعد في تخفيف حدة الوضع ".

وقلل بومبيو من شأن تقارير عن وقوع اشتباكات منذ بدء وقف إطلاق النار منذ حوالي 24 ساعة.

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