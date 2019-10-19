الكونجرس ينتقد "آبل" لقيامها بمراقبة التطبيقات في الصين

انتقد نواب من الحزبين الجمهوري والديموقراطي بالكونجرس الأميركي، كلا من شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة "آبل" ورئيسها التنفيذي تيم كوك ، بدعوى قيامهما بـ "الرقابة على التطبيقات" وذلك بناء على طلب من الحكومة الصينية، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وقالت بلومبرج إن أعضاء مجلس الشيوخ، السيناتور تيد كروز ورفاقه رون وايدن وتوم كوتون وماركو روبيو وأعضاء مجلس النواب اليكسندرا أوكاسيو كورتيز ومايك جالاجر وتوم ماليونوفسكي ، أعربوا عن قلقهم بشأن إزالة تطبيقاً إلكترونياً كان يسمح لمتظاهري هونج كونج بتتبع حركة رجال الشرطة في المدينة.

وفي رسالة إلى كوك، قال أعضاء الكونجرس إن :"قرارات آبل الأسبوع الماضي استرضاء الحكومة الصينية من خلال إسقاط خرائط اتش كيه ( اتش كيه مابس) أو هونج كونج مابس، مثيرة للقلق بشكل كبير ، وحث النواب شركة آبل على "عكس المسار ، لإثبات أن آبل تضع القيم فوق مكاسب السوق ، وأنها تقف مع الرجال والنساء الشجعان الذين يناضلون من أجل الحقوق الأساسية والكرامة في هونج كونج.

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وكانت آبل قد قامت بإزالة تطبيق الخرائط "اتش كيه مابس" من آبل ستور في كل من الصين وهونج كونج مطلع الشهر الجاري وقالت إنها تنتهك القوانين المحلية.

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وقالت الشركة أيضاً إنها تلقت "معلومات موثوق بها" من سلطات هونج كونج تشير إلى أن البرنامج كان يجري استخدامه بشكل "ضار" لمهاجمة الشرطة. وأضافت أن القرار وأسبابه تم بحثها باستفاضة.