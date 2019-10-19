جونسون: سننسحب في 31 أكتوبر إذا رفض البرلمان الاتفاق

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الجمعة، إن بلاده ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر كما هو مقرر إذا رفض نواب البرلمان إحداث اتفاق خروج مع التكتل.

وأضاف جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عشية التصويت البرلماني على الاتفاق الذي توصل له مع بروكسل "سننسحب من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر".

وكان متحدث باسم حزب العمال البريطاني المعارض قد أعرب عن اعتقاده بأن مجلس العموم البريطاني سيرفض اتفاق الخروج الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع الاتحاد الأوربي.

وقال جون ماكدونيل باسم حزب العمال للشؤون المالية إن تصويت البرلمان على اتفاق خروج البلاد من التكتل الأوروبي سيكون "متقارباً جداً" لكن من المحتمل ألا يكلل بالنجاح.

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