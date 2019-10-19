كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "اتفاق سوريا".. "أردوغان" يواصل "نبع الدماء".. وزخم أوروبي لوقفه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن واشنطن وأنقرة اتفقتا على وقف إطلاق النار في شمالي سوريا، بشكل تام خلال خمسة أيام، ليؤكد بعدها مولود جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، على ما أعلنه "بنس"، بشأن الاتفاق، وهو الأمر الذي "ترامب" للقول إن العقوبات على تركيا أصبحت غير ضرورية الآن، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واصل هجومه على السوريين.

سقوط 14 قتيلا

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الجمعة، بأن هناك 14 مدنياً قتلوا جراء قصف القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في شمال شرق سوريا، رغم اتفاق لوقف إطلاق النار في الهجوم، الذي تشنه أنقرة على المقاتلين الأكراد.

وأعلن المرصد في وقت سابق، عن مقتل خمسة مدنيين في غارة تركية في قرية باب الخير شرق مدينة رأس العين الحدودية، وأفاد في وقت لاحق عن مقتل تسعة آخرين في قصف جوي ومدفعي للقوات التركية والفصائل الموالية على القرية نفسها ومحيطها.

الرئيس التركي يهدد باستئناف العدوان

وبعد يوم من تعهد "قسد" بوقف إطلاق النار هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، باستئناف العملية العسكرية ضد القوات الكردية في سوريا مساء الثلاثاء المقبل، إذا لم تنسحب من "منطقة آمنة" يسعى لإقامتها.

وذكر أردوغان خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول "إذا تم الوفاء بوعود الانسحاب حتى مساء الثلاثاء المقبل فسيتم حل مشكلة المنطقة الآمنة".

وتابع "وإذا فشل الانسحاب فستبدأ العملية العسكرية مجددا في اللحظة التي تنتهي فيها مهلة المئة والعشرين ساعة".

الرئيس الفرنسي يصف العملية التركية بـ "الجنون"

ووصف إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، الجمعة، العملية العسكرية التركية في شمال سوريا بـ"الجنون"، مضيفاً أنه علم بالانسحاب الأمريكي من سوريا عن طريق "تغريدة".

وقال الرئيس الفرنسي، "مثل الجميع علمت في تغريدة أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت سحب قواتها"، التي تحارب تنظيم "داعش" الإرهابي في إطار التحالف الدولي، الذي تشارك فيه فرنسا أيضا.

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وفي تصريحات أدلى بها في بروكسل، بعد قمة للاتحاد الأوروبي، قال ماكرون إنه يريد من فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن تنظم اجتماعا في الأسابيع المقبلة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأكد الرئيس الفرنسي على أن المقاتلين الأجانب لدى تنظيم داعش، والذين ربما يفرون من مراكز احتجاز في سوريا، ويذهبون إلى العراق، يجب توقيفهم، وإحالتهم إلى محاكمات هناك.

دعوات أوروبية لإنهاء العدوان

ودعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الجمعة، تركيا لإنهاء تدخلها العسكري في سوريا فورا، وقال دونالد توسك "وقف إطلاق النار في شمال سوريا ليس ما كنا نتوقعه".

وكما ندد رؤساء لجان الشؤون الخارجية في برلمانات دول عدة، الجمعة، "بأشدّ العبارات" بالعدوان العسكري التركي في شمال شرقي سوريا.

واعتبر هؤلاء "أن هذا التدخّل هو عدوان عسكري وانتهاك للقانون الدولي، وأن الهجوم التركي هو مصدر معاناة للسكان المحليين المُرغمين على الفرار وزيادة حالة عدم الاستقرار في سوريا والمنطقة المجاورة".

ما هو الاتفاق السوري؟

واتفقت الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على وقف إطلاق النار في شمالي سوريا، بشكل تام خلال خمسة أيام، وذلك بعد انسحاب المقاتلين الأكراد من هذه المنطقة ضمن هذه المهلة.

وقال نائب الرئيس الأمريكي: إن "العملية التركية ستتوقف بشكل تام بعد انتهاء الانسحاب خلال هذه المدة، وذلك بعد محادثات مع الرئيس رجب طيب اردوغان استمرت أكثر من أربع ساعات"، مضيفاً أنه "قبل نحو أسبوع توغلت تركيا في سوريا، وطالب ترامب تركيا بوقف التوغل والتفاوض مع الأكراد".

وأشار نائب الرئيس الأمريكي، إلى أن العملية العسكرية التركية ستتوقف من أجل السماح بانسحاب القوات الكردية إلى مناطق آمنة بعمق 20 ميلا جنوب الحدود مع تركيا خلال 120 ساعة، وستعلق نهائيا بعد الانسحاب.

وقال إنه اتفق مع الرئيس التركي أردوغان بشأن مواصلة العمل ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا، مضيفا أن البلدين اتفقا أيضا على حماية السجون في شمال سوريا، التي يحتجز فيها الآلاف من عناصر التنظيم الإرهابي.

وكان أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده أطلقت عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا، "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين" في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".