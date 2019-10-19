شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لمسيرة حاشدة بالعاصمة البريطانية والان مع التفاصيل

تنتقل المعركة الدائرة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى شوارع لندن اليوم السبت، حيث من المتوقع قيام عدة آلاف بمسيرة عبر العاصمة البريطانية للمطالبة بإجراء استفتاء جديد في الوقت الذي يقرر فيه البرلمان مصير خروج بريطانيا من الاتحاد.

وبعد مناقشات شاقة استمرت أكثر من ثلاث سنوات ما زال الغموض يشوب كيفية أو موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي أو ما إذا كان هذه العملية ستحدث أصلاً مع محاولة رئيس الوزراء بوريس جونسون إجازة اتفاقه الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتخطيطه لإيجاد مخرج من أعمق أزمة شهدتها البلاد منذ جيل.

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وسيتجمع محتجون من كل أنحاء بريطانيا في بارك لين بالقرب من هايد بارك عند الضحى ويسيرون إلى البرلمان في الوقت الذي يستعد فيه النواب للتصويت في أول جلسة يعقدها البرلمان يوم سبت منذ حرب فوكلاند عام 1982.

وقال جيمس مكجوري مدير حملة تصويت الشعب التي تنظم المسيرة إنه يجب على الحكومة الاهتمام بغضب مؤيدي الاتحاد الأوروبي وإجراء استفتاء آخر بشأن الخروج من الاتحاد.

وقال إن "هذا الاتفاق الجديد لا يماثل ما تم التعهد به للشعب ولذلك فمن الصواب أن الشعب يستحق فرصة أخرى ليقول رأيه. "و لا يمكن أن يكون هناك تعبير عن تغيير إرادة الشعب أفضل من خروج مئات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بالاستماع لهم في الوقت الذي يتخذ فيه الساسة داخل البرلمان قرارا سيؤثر علينا لأجيال".