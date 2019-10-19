إدانة شقيق رئيس هندوراس بتهريب مخدرات للولايات المتحدة

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السبت 19 أكتوبر 2019
الخليج 365
أدين خوان أنطونيو هرنانديز، النائب البرلماني السابق وشقيق رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، الجمعة بتهم تهريب المخدرات وحمل واستخدام السلاح والكذب على السلطات، أمام محكمة فيدرالية في نيويورك.
وكانت محاكمة قد بدأت في الثاني من الشهر الجاري، وانتهت الجمعة ويتبقى فقط معرفة العقوبة التي ستوقع عليه والتي ينتظر أن تعلن في 17 يناير المقبل، حسبما أعلن القاضي.
وأفاد مهربون سابقون متعاونون مع النيابة العامة الأمريكية بتلقيهم رشاوي مقابل حملات داخل البرلمان والرئاسة الهندورية، ما دفع القضاء الأمريكي لوصف هندوراس بـ"دولة مخدرات".
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