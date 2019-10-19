اخبار العالم

إدانة شقيق رئيس هندوراس بتهريب مخدرات للولايات المتحدة

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

السبت 19 أكتوبر 2019

إدانة شقيق رئيس هندوراس بتهريب مخدرات للولايات المتحدة

الخليج 365

أدين خوان أنطونيو هرنانديز، النائب البرلماني السابق وشقيق رئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، الجمعة بتهم تهريب المخدرات وحمل واستخدام السلاح والكذب على السلطات، أمام محكمة فيدرالية في نيويورك.

وكانت محاكمة قد بدأت في الثاني من الشهر الجاري، وانتهت الجمعة ويتبقى فقط معرفة العقوبة التي ستوقع عليه والتي ينتظر أن تعلن في 17 يناير  المقبل، حسبما أعلن القاضي.

وأفاد مهربون سابقون متعاونون مع النيابة العامة الأمريكية بتلقيهم رشاوي مقابل حملات داخل البرلمان والرئاسة الهندورية، ما دفع القضاء الأمريكي لوصف هندوراس بـ"دولة مخدرات".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدانة شقيق رئيس هندوراس بتهريب مخدرات للولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا