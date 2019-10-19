رئيسا أركان تركيا وأميركا بحثا هاتفيا بالوضع الأمني في سوريا

أعلنت رئاسة الأركان التركية أنّ "رئيس هيئة الأركان العامة التركية، الفريق أول يشار غولر، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي الجنرال مارك ميلي، بالوضع الأمني والتطورات اليوميّة في سوريا".
يُذكر أنّ يوم أمس الخميس، توصّلت أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتعليق مؤقت لعملية "نبع السلام" التركية، على أن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف العناصر الإرهابية.
وفي 9 تشرين الأول الحالي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.
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