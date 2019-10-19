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رئيسا أركان تركيا وأميركا بحثا هاتفيا بالوضع الأمني في سوريا

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أعلنت ​رئاسة الأركان​ التركية أنّ "رئيس هيئة الأركان العامة التركية، الفريق أول يشار غولر، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي الجنرال ​مارك ميلي​، ب​الوضع الأمني​ والتطورات اليوميّة في ​سوريا​".

يُذكر أنّ يوم أمس الخميس، توصّلت ​أنقرة​ و​واشنطن​ إلى اتفاق يقضي بتعليق مؤقت لعملية "نبع السلام" التركية، على أن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة ​الجيش التركي​، ورفع العقوبات عن أنقرة، واستهداف العناصر الإرهابية.

وفي 9 تشرين الأول الحالي، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​ شمالي سوريا.

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