الولايات المتحدة تحض الدول الكبرى على العمل لتحفيز الاقتصاد العالمي

دعا وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين القوى الكبرى الرئيسية الأخرى في العالم للعمل من أجل تحفيز النمو الاقتصادي، محملا زيادة مدخرات الدول مسؤولية التباطؤ العالمي الحالي، ما أضعف الاستثمارات في الصين وأوروبا.
وفي بيان صدر في ختام الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اشار منوتشين الى إن الاقتصاد الأميركي يتقدم على الساحة الدولية، ومن المتوقع أن يحقق نموا أسرع بفضل التخفيضات الضريبية والإصلاحات التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب. وبحسب منوتشين فان دول العالم اذا لم تقم باتخاذ إجراءات، فإن التباطؤ في الصين وألمانيا وأوروبا "يمكن أن يكون أطول أو أعمق مما كان متصورا في البداية". واوضح إن هناك "مساحة واسعة للتخفيضات الضريبية وغيرها من الإجراءات المالية لتحفيز انتعاش النشاط الاقتصادي".
وأضاف منوتشين "بالاضافة إلى ذلك، فإن ضعف الطلب وأسعار الفائدة المنخفضة هي أعراض للزيادة الكبيرة في المدخرات التي لا يتم توظيفها بشكل منتج ضمن الاقتصادات المحلية في الصين وألمانيا وهولندا وغيرها من الاقتصادات الكبرى".
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