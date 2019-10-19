البنتاغون: القوات الأميركية لن تشارك بإقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" أن القوات الأميركية الموجودة في سوريا لن تشارك في إنشاء المنطقة الآمنة التي تسعى تركيا لإنشائها شمالي البلاد.
واوضح وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر في بيان، انه "لن تشارك أي قوات برية أميركية في فرض هذه المنطقة الآمنة". وتابع أنه مع ذلك ستبقى بلاده على اتصال مع كل من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية.
ولفت الوزير الأميركي إلى أنه يتطلع إلى لقاء نظيره التركي خلوصي أكار، في بروكسل، الأسبوع المقبل، بهدف "تعزيز أهمية ضمان حل سياسي دائم للوضع في سوريا".
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