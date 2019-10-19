البنتاغون: القوات الأميركية لن تشارك بإقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "بنتاغون" أن ​القوات الأميركية​ الموجودة في سوريا لن تشارك في إنشاء المنطقة الآمنة التي تسعى ​تركيا​ لإنشائها شمالي البلاد.

واوضح ​وزير الدفاع الأميركي​ ​مارك إسبر​ في بيان، انه "لن تشارك أي قوات برية أميركية في فرض هذه المنطقة الآمنة". وتابع أنه مع ذلك ستبقى بلاده على اتصال مع كل من تركيا و​قوات سوريا الديمقراطية​.

ولفت الوزير الأميركي إلى أنه يتطلع إلى لقاء نظيره التركي ​خلوصي أكار​، في ​بروكسل​، الأسبوع المقبل، بهدف "تعزيز أهمية ضمان حل سياسي دائم للوضع في سوريا".