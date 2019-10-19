الديلي تلغراف: ارامكو سعت لطرح جزء من اسهمها بالسوق لكنها منيت بضربة

أشارت صحيفة "الديلي تلغراف" في مقال نشرته لمحرر الشؤون الاقتصادية اندي كريتشلو بعنوان "الطرح الأولى لأسهم ​أرامكو​ ​السعودية​ العملاقة يبدو انه محكوم عليه بالفشل" الى أن "الطرح الأولى لأسهم شركة أرامكو النفطية السعودية يبدو أنه سيفشل حيث أن مبلغ تريليوني ​دولار​ الذي تتوقعه السعودية كتقييم لإجمالي أسهم الشركة يبدو بعيد المنال في ظل الظروف ​العالم​ية الراهنة".

وأوضح كريتشلو أن "الشركة تسعى لطرح نسبة من أسهمها في السوق المحلية بشكل مبدئي لكن جهودها منيت بضربة كبيرة قبل أسابيع بعدما تعرضت منشآت تابعة لها شرق السعودية لقصف أوقف تدفق نحو ستة ملايين برميل يوميا من انتاجها بما يعادل 6 في المئة من الانتاج اليومي العالمي"، مضيفا: "رغم أن السعودية تجنبت قفزة في أسعار الوقود على مستوى العالم بعد الهجوم بسبب مخزونها الاحتياطي واستجابتها السريعة في إصلاح الأضرار، إلا أن ذلك كله أثر سلبا على أرامكو التي يرغب مالكو أسهمها في التأكد من تأمين أصولها قبل الشراء عند طرح الأسهم في الأسواق".

واعتبر كريتشلو أن "هذه مشكلة عويصة بالنسبة للشركة التي طالما اتسمت بالسرية الشديدة وهو ما لايتناسب في الغالب مع متطلبات من يرغبون عادة في شراء أسهم شركات عملاقة بهذا الحجم لأنهم يبحثون على إدارة تعمل بشفافية"، مضيفاً: "الشركة قدمت لمحة لمن يفكرون في شراء أسهمها بإعلان أرباحها نصف السنوية المتوقعة قبل شهرين والتي تقدر بنحو 50 مليار دولار وهو ما يجعلها وبفارق كبير أكثر شركة على وجه الأرض درا للأرباح".