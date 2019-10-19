ظريف وأوغلو أجريا محادثات هاتفية حول عملية "نبع السلام"

أجرى وزير الخارجية الإيراني، ​محمد جواد ظريف​، ونظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو​ محادثات هاتفية حول أحدث العملية العسكرية التركية في ​الشمال​ السوري "نبع ​السلام​". وقبل أيام، دعا ظريف في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إنهاء الهجوم على شمال ​سوريا​، معتبرا أن "الضرورة في الوقت الحاضر هي إنهاء الهجوم على سوريا والبت في جميع المخاوف في إطار اتفاق اضنة"، مضيفاً: "من الضروري في الوقت الحاضر هو الالتزام بالمبادئ الأساسية للحقوق الإنسانية الدولية بصورة كاملة، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين ومنع إلحاق الضرر غير اللازم".

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