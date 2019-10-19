اشار مصدر سياسي مقرب من "​حزب الله​" الى إن الأخير "لم يكن يوماً بعيداً عن مطالب الناس". وأكد المصدر لـ "​الشرق الأوسط​" أن "غضب الناس في مكانه والكل يسمعه ويشعر به، وهناك اتصالات لاحتواء الموقف وتهدئة الشارع، حتى تتمكن ​الحكومة​ من معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية"، مشيراً إلى أن الحزب "معني باستمرار التسوية السياسية ويرى أهمية لبقاء رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ على رأس الحكومة، لأن استقالته لن تحلّ ​الأزمة​ وربما نصبح أمام استحالة تشكيل حكومة جديدة في المدى المنظور".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مقرب من حزب الله للشرق الاوسط: استقالة الحريري لن تحل الازمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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