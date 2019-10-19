الخارجية البحرينية تدعو مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى ضرورة المغادرة فورا

دعت ​وزارة خارجية​ ​البحرين​ جميع المواطنين المتواجدين في ​الجمهورية​ اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا، نظرًا لما تمر به الجمهورية اللبنانية من أحداث وتطورات أمنية توجب على الجميع أخذ سبل الحيطة والحذر.

واكدت الخارجية البحرينية على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأي مخاطر، وحرصًا على سلامتهم.

ولطلب المساعدة وترتيب المغادرة يرجى الاتصال على الأرقام التالية:

009611368864

009613824709

سفارة مملكة البحرين لدى الجمهورية السورية:

00963991144444

​وزارة الخارجية​ - ٢٤ ساعة-:

0097317227555.

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