مصدر عوني للشرق الاوسط: انضمام القوات والاشتراكي للمتظاهرين يندرج بإطار النكايات السياسية

اعتبر مصدر قيادي في ​التيار الوطني الحر​ أن هناك من يحرك الشارع اليوم وأنه يتم استغلال الناس الذين خرج قسم منهم ليعبر عن وجعه.

وتساءل المصدر في تصريح لـ"الشرق الأوسط": "ما هو أصلاً المطلب الموحد الذي يرفعونه؟". وأضاف: "أما انضمام حزبي ​القوات​ و​التقدمي الاشتراكي​ إلى المتظاهرين فيندرج في إطار النكايات السياسية، ويبقى السؤال حول عدم قدرة الثنائي الشيعي على ضبط شارعه".