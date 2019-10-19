اعتبر مصدر قيادي في التيار الوطني الحر أن هناك من يحرك الشارع اليوم وأنه يتم استغلال الناس الذين خرج قسم منهم ليعبر عن وجعه.
وتساءل المصدر في تصريح لـ"الشرق الأوسط": "ما هو أصلاً المطلب الموحد الذي يرفعونه؟". وأضاف: "أما انضمام حزبي القوات والتقدمي الاشتراكي إلى المتظاهرين فيندرج في إطار النكايات السياسية، ويبقى السؤال حول عدم قدرة الثنائي الشيعي على ضبط شارعه".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عوني للشرق الاوسط: انضمام القوات والاشتراكي للمتظاهرين يندرج بإطار النكايات السياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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