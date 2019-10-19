ترمب يرشح وزيرا جديدا للطاقة

اسماء السيد - واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة أنه يرشح دان برويت ليكون وزيرا جديدا للطاقة، بعد يوم من ابلاغ الوزير الحالي ريك بيري الرئيس بأنه سيترك منصبه في نهاية العام الجاري.
وبيري حاكم سابق لتكساس ومرشح رئاسي سابق لمرتين، وقد ورد اسمه في التحقيق الذي يجريه الديموقراطيون في مجلس النواب لعزل الرئيس، لا سيما حول دوره في المساعدة بتنسيق سياسة البيت الأبيض المثيرة للجدل في أوكرانيا.
أما برويت فشغل منصب نائب وزير الطاقة منذ منتصف عام 2017، وكان سابقا مسؤولا تنفيذيا في شركة فورد للسيارات، اضافة الى نشاطه لعدة سنوات كمساعد لعضو جمهوري في الكونغرس.
وقال ترمب على تويتر "تجربة دان في هذا القطاع لا مثيل لها. انه محترف الى أقصى الحدود، وليس عندي أدنى شك بأن دان سيقوم بعمل رائع".
ويأتي الإعلان بعد يوم على نشر مقابلة مع بيري قال فيها انه تواصل مع المحامي الخاص للرئيس رودي جولياني بناء على أوامر من ترمب حول قضية فساد مزعومة في اوكرانيا.
وترمب مهدد العزل في مجلس النواب لضغطه على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق بشأن هانتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي قد يكون خصم الرئيس في انتخابات 2020.
ونشر ترمب تغريدة توجه فيها بالشكر إلى بيري "على العمل الرائع الذي قام به"، مضيفا انه "سيغادر منصبه مع نهاية العام لمتابعة اهتمامات أخرى".
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