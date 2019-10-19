شكرا لقرائتكم خبر عن هبة هجرس: إنشاء نقابة المهن النفسية يحمى المجتمع من دخلاء المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة هبة هجرس، إن مشروع قانون "إنشاء نقابة المهن النفسية" الذى تقدمته به هى و60 نائبا، يهدف لأن تكون هناك نقابة مستقلة لشريحة من المجتمع المصرى للدفاع عن حقوقهم، ومساعدتهم فى القيام بالدور المنوط بهم، وهذا يعنى تحسن فى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضحت هجرس، أن النقابة سيكون لها دور فى حماية المواطنين من المدعيين، وكل الدخلاء على المهنة، بالإضافة لتمثيل مصر فى المحافل الدولية، وفصل النفسيين عن الاجتماعيين، فالأخصائى الاجتماعى لا يستطيع أن يتعامل مع طالب أو شخص يحتاج لرعاية نفسية، والأخصائى النفسى خريج كلية الآداب قسم علم النفس، هذا يجعله مؤهلا للقيام بعمله.

وأشارت هجرس، إلى أن أصحاب المهن النفسية يمثلون ما يقرب من 100 ألف أخصائى على مستوى الجمهورية، وعلى الرغم من ذلك لا توجد نقابة تدافع عنهم، فى الوقت الذى يقومون بدور كبير فى المجتمع سواء فى الجامعات أو المدارس، بالإضافة لدورهم مع الأطباء النفسيين، وفرق العلاج النفسى.

وتواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، يوم الاثنين المقبل، مناقشة مشروع قانون بشأن "إنشاء نقابة المهن النفسية"، واستعراض كتاب وزارة العدل في هذا الشأن، بالاشتراك مع لجان الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية.