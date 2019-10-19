مقر استضافة "قمة السبع" يثير أزمة بالكونجرس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي - أ.ف.ب

تقدم النواب الديمقراطيون في الكونجرس بمشروع قانون يهدف لمنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استضافة قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ناد للجولف يملكه في فلوريدا.



وقال النواب الديمقراطيون إن مشروع القانون الذي يحمل اسم "سرقة ترامب تقوّض مجموعة السبع (ثاغ)" سوف يقطع كل التمويل الفيدرالي المخصص لهذه المناسبة، لجمع قادة دول مجموعة السبع الأقوى اقتصاديا في العالم في يونيو/حزيران المقبل في نادي ترامب دورال الوطني للجولف في ميامي.

وسيفرض القانون على البيت الأبيض تسليم كل الوثائق المتعلقة بقرار مسؤولي الإدارة إرساء الخيار على منتجع دورال لاستضافة القمة.

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وقد يتم إقرار مشروع القانون هذا في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، لكن أمامه فرصة ضئيلة لطرحه للتصويت في مجلس الشيوخ، حيث يسيطر عليه الجمهوريون.

وكانت آخر قمة لمجموعة العشرين في الولايات المتحدة في 2012، خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وعقدت في كامب ديفيد بمقر الرئاسة بولاية ميريلاند.

وخلال القمة الأخيرة لمجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية، تحدث ترامب نفسه بلا تعقيدات عن اختيار ناديه لاستضافة القمة المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي حينذاك "إنه مكان رائع"، وأضاف "هناك مساحة واسعة، مئات الهكتارات، لذلك يمكننا إدارة أي اجتماع في المكان إنه يقع قرب المطار تماما".