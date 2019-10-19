من أجل أردوغان.. حمد بن جاسم يهاجم الجامعة العربية

السبت 19 أكتوبر 2019

حمد بن جاسم

الخليج 365

على خطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاجم رئيس وزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني الجامعة العربية، إثر انتقادها الغزو التركي لسوريا قبل أيام.

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وكتب في تغريدات على حسابه على تويتر مساء الخميس: "ها قد اتفقت تركيا وأميركا بخصوص الشريط الحدودي واتضح من ذلك ضحالة البيان الصادر من الجامعة التي لم يعد لها مصداقية لا في الشارع العربي ولا العالمي ولا حتى من المجتمعين أنفسهم والسبب أنها لم تعالج قضاياها الأساسية في العالم العربي ولست بصدد تعدادها".

كما تابع قائلاً:" اتضح الآن أن دخول تركيا إلى الشريط الحدودي كان بموافقة أميركية روسية إيرانية سورية".

وأتى موقف حمد بن جاسم في تكرار لما صرح به أردوغان قبل يومين في كلمة له أمام كتلة حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، إذ هاجم جامعة الدول العربية بعد أن أدانت في اجتماع وزراء خارجيتها في العاصمة المصرية، القاهرة، ما أسمته "العدوان التركي" على سوريا.

وقال الرئيس التركي إن الجامعة "لم تدفع قرشا واحدا" على اللاجئين السوريين، ورأى أنها تسعى إلى إعادة مقعد سوريا من أجل إدانة تركيا والإساءة لها.