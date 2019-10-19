كاتب أمريكي يتوقع سقوط قتلي بمونديال قطر 2022

أشار موقع "قطريليكس" التابع للمعارضة القطرية، أنه بعد الفشل الذريع الذي تعرضت له قطر خلال تنظيم بطولة العالم لألعاب القوى، سيطرت حالة من القلق على سلامة وأمن حياة المشجعين واللاعبين خلال منافسات كأس العالم 2022 المقرر إقامته في الدوحة. ونقلت الموقع التابع للمعارضة القطرية عن الكاتب الأمريكي ستيفن موفسان تأكيده أن درجات الحرارة المرتفعة في قطر خلال فترة انطلاق المونديال ستتسبب في وفيات بين المشجعين واللاعبين على حد سواء، موضحا أن هيئة الأرصاد العالمية كشفت أن درجة الحرارة وصلت إلى 116 درجة فهرنهايت في الظل خارج إستاد الجنوب لكرة القدم الجديد في الدوحة؛ ما يكشف حجم المعاناة التي سوف يتعرض لها المشجعون خلال تواجدهم لتشجيع فرقهم في مونديال العالم. وذكر الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن الكاتب الأمريكي أكد أن نظام التبريد المركزي داخل الإستاد المفتوح نظام فاشل، خاصةً أن نظم التبريد أسفل المقاعد التي لم تتجاوز 40 ألف مقعد، والحد الأقصى لوصول الهواء إلى مستوى الكاحل، موضحا أن قطر لا تتمكن من تبريد الدولة بالكامل؛ ما يوضح حجم المأساة التي سوف يتعرض لها المشجعون حول العالم خلال وجودهم في الدوحة، ما يعرضهم للإنهاك الحراري الذي يصل إلى حد الموت أثناء التنقل بين الملاعب والمترو والفنادق في حرارة الصيف المرتفعة.

